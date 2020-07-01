شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يشن أكثر من 40 غارة جوية على مناطق تابعة للحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن التحالف العربى أكثر من 40 غارة جوية على مناطق تابعة لمليشيات الحوثيين فى اليمن خلال الساعات الماضية، وفقا لمصادر إعلامية.

واستهدفت غارات التحالف العربى فى اليمن مناطق فى العاصمة اليمنية صنعاء ومأرب والبيضاء والجوف وصعدة وحجة.

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وفى وقت سابق ، ذكر التليفزيون الرسمى السعودي، اليوم الأربعاء، أن التحالف الذى تقوده الرياض شن عملية عسكرية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران فى اليمن، بعد أن صعدت الحركة فى الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن تلفزيون الإخبارية وتلفزيون العربية، قولهما، أن التحالف، الذى يحارب الحركة منذ خمس سنوات فى اليمن، سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العملية التى نفذت ضد الأهداف الحوثية "المشروعة" والتى تستهدف تحييد القدرات العسكرية للحركة.