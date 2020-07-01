شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تحظر كل أشكال التدخين فى الأماكن المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت الحكومة الأردنية، التدخين بأشكاله كافة "سجائر، سجائر إلكترونية، أراجيل "داخل الأماكن المغلقة بنسبة 100%، بعدما تبين أن للتدخين علاقة مباشرة بالتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاء القرار الذي أصدره وزير الصحة، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية، اليوم الأربعاء استنادا لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 ودليل عمل تدابير السلامة والوقاية الصحية للمطاعم السياحية بكافة فئاتها الصادر عن وزارة السياحة والآثار.

ودعا الوزير، لفرض بيئة خالية من التدخين بكافة أشكاله في الأماكن المغلقة بنسبة 100% وذلك تطبيقا لأحكام المادة 52/53 من قانون الصحة العامة.

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ولم يرد في الوثيقة إن كان القرار خاضعا لعقوبات بحق المخالفين أم لا، وحتى يوم الثلاثاء بلغت حصيلة إصابات كورونا المسجلة في الأردن 1132 حالة.

وقبل أيام، قدرت رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الأميرة دينا مرعد، خسائر الأردن سنويا من التدخين بحوالي 898 مليون دينار "أكثر من مليار دولار"، تشمل التكاليف الصحية، واعتبرت الأميرة دينا مرعد في تعليقها على القرار الحكومي، أنه يمثل "خطوة أولى لتطبيق قانون الصحة العامة لمكافحة آفة التدخين في أردننا الحبيب".

وتمنت أن يطبق قانون منع الدخان في جميع الأماكن العامة بحذافيره.