الصحة العراقية: تسجيل 2415 إصابة جديدة لفيروس "كورونا" و107 حالات وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2415 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد و107 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه تم فحص 11 ألفًا و378 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 555 ألفا و923 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء العراق بلغ 51 ألفًا و524 حالة، وإجمالي حالات الشفاء بلغت 26 ألفًا و267 حالة واللذين يتلقون العلاج بلغت 23 ألفا و207 حالات ، وحالات العناية المركزة 328 حالة ، وإجمالي حالات الوفاة 2050 حالة.

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