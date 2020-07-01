شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. السعودية تصنع عربات عسكرية مدرعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم «الدهناء»، بين المديرية العامة لحرس الحدود، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، حيث عملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على «مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة» التابع للمؤسسة، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وبحسب صحيفة عكاظ، شهد توقيع عقد توريد عربة «الدهناء» في مقر الهيئة بالرياض، حضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن تصنيع عربة «الدهناء» الجديدة محلياً يأتي ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا، وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، وتحقيقاً لهدفها الرئيسي وهو الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

من ناحيته، أكد رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي اعتزازه بامتلاك المؤسسة لقدرات وكوادر وطنية مؤهلة وفق أحدث التقنيات التصنيعية العالمية، أثمر عن امتلاكها لحق تصنيع وتوطين هذا النوع من العربات العسكرية، مشيراً بأن عربة «الدهناء» قد خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية حسب تصنيفات عالمية حيث تعد من العربات ذات الدفع الرباعي المتعددة المهمات، متوائمةً مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري.