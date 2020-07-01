شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تغلق جميع المحافظات لمدة 5 أيام اعتبارا من صباح الجمعة لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة قررت إغلاق جميع المحافظات لمدة خمسة أيام اعتبارا من صباح بعد غد الجمعة، مع توقف حركة المواصلات بينها، لكسر سلسلة وباء "كورونا".
كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قد أعلنت مساء الثلاثاء، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم إلى 322 حالة.
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