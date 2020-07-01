شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 293 حالة إصابة، شفيت منها 110 وتوفيت 9 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم /الأربعاء/ عن وزارة الصحة السورية، أن الإصابات الجديدة لأشخاص مخالطين، مشيرة إلى شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.

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