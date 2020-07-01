لبنان يسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 1788 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت). وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 3023 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج.



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