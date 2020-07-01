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بيان روسى إيرانى تركى يرفض المخططات الانفصالية فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا، رجب طيب أردوغان، وإيران، حسن روحاني، على تفعيل المساعي المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا

وتضمن البيان الختامي المشترك للقمة الثلاثية الافتراضية بشأن سوريا، والتي عُقدت اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن الرؤساء الثلاثة أكدوا سعيهم إلى تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات المبرمة ضمن إطار منصة مفاوضات أستانا لتسوية الأزمة في سوريا

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وأشار البيان إلى أن بوتين وأردوغان وروحاني أعربوا عن التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية وأكدوا رفضهم لأي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن إعلان الحكم الذاتي.


وأضاف البيان أن الرؤساء الثلاثة أعلنوا عزمهم على مواجهة المخططات الانفصالية، التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة، لافتًا إلى أن الرؤساء أدانوا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وحذروا من أن هذا القرار يشكل خطرا على السلام والأمن الإقليميين.

 

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