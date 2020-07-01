شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتى.. راشد الغنوشى مهاجما الرئيس التونسى: يتحدث عن أشياء لا يعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسجيل صوتى مسرب لرئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان راشد الغنوشى يتهم فيه الرئيس التونسى قيس سعيد بالتحدث عن أشياء لا يعرفها، مؤكدا فى التسريب الذى نشره موقع إذاعة "موازييك" أن "إسلاميين وغير إسلاميين تهجموا وبقوة على الموقف التونسى، وأهم نقد هو أن سيادة الرئيس يتكلم عن أشياء لا يعرفها، حينما شبّه وضع ليبيا بوضع أفغانستان واقتراحه أن مجلس القبائل هو الحل فى ليبيا هو لا يعرف المجتمع الليبى، والليبيون نظروا له كاحتقار لهم (حين) شبههم بالأفغان".

وأوضحت إذاعة موازييك أن هذه التسجيلات كانت خلال الدورة الأخيرة لمجلسِ شورى حركةِ النهضة.

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وفى التسريباتِ حاولَ الغنوشى الاستشهادَ بالمثلِ الشعبى باللهجةِ الدارجة التونسية "سعيد جاء يطبّها عماها" فى إشارة لرئيسِ الدولة بما معناه "جاء يُصلِحُها فأفسدَها"، إلا أنه لم يجد العبارة الصحيحة، فما كان لأحدِ الحضور أن يصحّح ليرد الغنوشى بـ"نعم".

كما يستمرُ فى محاولةِ إقناع الرئيس التونسى قيس سعيد، بتغييرِ موقفه من الأزمة الليبية، قائلا فى التسريب "كان فى يوم عيد الجيش وجهت لى الدعوة من طرف وزير الدفاع تحت إشراف السيد رئيس الدولة وكان الفخفاخ على يساره وكنت على يمينه وخلال الغداء حدثته بدون إحراج، حاولت أن يتفهم وأن أقنعه أن الليبيين غاضبون غضبا شديدا وأنه يجب إصلاح هذه العلاقة".

وتشهد العلاقة بين رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى والرئيس التونسى قيس سعيّد خلافا حول الملف الليبى، حيث قال سعيد خلال زيارته لفرنسا، إن شرعية السلطة فى طرابلس مؤقّتة ولا يمكن أن تستمر.

وقال الغنوشى فى تصريحات لوسائل إعلام تونسية إن "حكومة الوفاق هى الشرعية الوحيدة فى ليبيا"، وإنه "لا وجود لشرعية دائمة"، وهو ما يشير بحسب سياسيين إلى استمرار الخلاف بين الرجلين.