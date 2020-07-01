شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة بعد إعادة فتح المساجد فى الإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد طبعته الفرحة وزينته السكينة، تقاطر المصلون اليوم، الأربعاء، على مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي فتحت أبوابها لهم بعد قرار الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بإعادة فتح المساجد ودور العبادة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية.
وبحسب صحيفة البيان الاماراتية، أثبت الإماراتيون والمقيمون على أرض الدولة تحملهم للمسؤولية بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الجهات المختصة لارتياد المساجد، ومنها الوضوء في المنزل وأن يأتي كل مصل بسجادته الخاصة، وأن يحرص على ارتداء الكمامة.
ومع الدخول إلى المساجد وجد المصلون أمامهم نقاطاً أرضية بارزة توضح أماكن الوقوف للصلاة التي راعت مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة والتي قدرت بثلاثة أمتار بين كل مصل وآخر، وترك صف بين كل صفين.
واكتمل المشهد بانتهاء الصلاة، حيث حمل كل مصل سجادته مغادراً، لسان حاله الحمد لله على العودة للوقوف بين يدي مولاه جل وعلا في بيته، شاكراً لدولة الإمارات حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.
وبدأت اليوم العودة التدريجية لفتح المساجد والمصليات ودور العبادة لإقامة الصلوات في جميع أنحاء الإمارات بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، بطاقة استيعابية 30%، في وقت أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الصلاة في المسجد من الحرص على غسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام المعقمات قبل وبعد الدخول للمسجد، وإلزامية لبس الكمامات عند الحضور لكل صلاة، وكذلك إحضار سجادة صلاة خاصة لكل مصلٍ ولا يسمح بتركها بعد انتهاء الصلاة، وكذلك تجنب حضور كبار المواطنين والمقيمين والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة للمسجد. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق المؤذنين بالإمارات عقب الأذان عبارة «صلوا في بيوتكم» ستغيب هذه العبارة عند أذان فجر اليوم.
وشددت الهيئة على أهمية مراعاة تجنب العدوى بالفيروس أثناء التواجد في المسجد بتجنب ملامسة مقابض الأبواب والأسطح المكشوفة قدر الإمكان، وتحقيق التباعد الجسدي وترك مسافة 3 أمتار والإطلاع على كافة الملصقات الإرشادية الموضوعة في المساجد، وأيضاً الاقتصار على أداء الفرائض فقط في المسجد، والحرص على أداء السنن في المنزل، وشجعت الهيئة على القراءة في المصحف الشخصي أو الأجهزة الذكية وعدم استخدام مصاحف المساجد، وكذلك الانتباه للدخول والخروج المنظم للمسجد وعدم التزاحم أثناء الدخول أو الخروج.
وأعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم في الإمارة لتشمل 770 مسجداً في مناطق ديرة وبر دبي، على أن يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، حيث جاء قرار الافتتاح بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد.
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