شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة بعد إعادة فتح المساجد فى الإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد طبعته الفرحة وزينته السكينة، تقاطر المصلون اليوم، الأربعاء، على مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي فتحت أبوابها لهم بعد قرار الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بإعادة فتح المساجد ودور العبادة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية.

وبحسب صحيفة البيان الاماراتية، أثبت الإماراتيون والمقيمون على أرض الدولة تحملهم للمسؤولية بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الجهات المختصة لارتياد المساجد، ومنها الوضوء في المنزل وأن يأتي كل مصل بسجادته الخاصة، وأن يحرص على ارتداء الكمامة.

ومع الدخول إلى المساجد وجد المصلون أمامهم نقاطاً أرضية بارزة توضح أماكن الوقوف للصلاة التي راعت مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة والتي قدرت بثلاثة أمتار بين كل مصل وآخر، وترك صف بين كل صفين.

واكتمل المشهد بانتهاء الصلاة، حيث حمل كل مصل سجادته مغادراً، لسان حاله الحمد لله على العودة للوقوف بين يدي مولاه جل وعلا في بيته، شاكراً لدولة الإمارات حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.

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