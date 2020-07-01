الجامعة العربية تشارك فى مؤتمر إقليمى حول ممارسات تضر بالنساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، فى مؤتمر إقليمى ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية-مكتب الدول العربية، عبر تقنية الاتصال المرئى، الأربعاء القادم، الموافق 2020/7/8 ، الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك لإطلاق تقرير وضع السكان حول العالم بعنوان " ضد إرادتي، تحدى الممارسات التى تضر بالنساء والفتيات وتُقوّض المساوة".
سيعقد الاجتماع عبر تطبيق Zoom ومدته ساعة واحده، وسيكون المتحدثان من الأمانة العامة للجامعة هما السفيرة د. هيفاء ابوغزالة ، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والدكتور لؤى شبانة ، المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب الدول العربية.
وسيتم فتح باب النقاش الصحفيين الراغبين فى المشاركة بعد الانتهاء من الاجتماع.
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