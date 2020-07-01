شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الأردنى يلتقي مدير الأونروا فى عمان لبحث تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد ، في مكتبه اليوم الأربعاء ، مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن محمد ادار، عددا من الامور ذات الاهتمام المشترك، لا سيما السبل الكفيلة بالحماية من فيروس كورونا على التجمعات وعلى اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في المملكة.

وأكد وزير الداخلية الأردنى حرص الأردن على تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين، لافتا إلى استعداد الوزارة دعم دور الوكالة الدولية، والجهود التي تبذلها لخدمة اللاجئين في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأشار حماد إلى متانة العلاقات التي تربط الأردن بالمنظمات والهيئات الدولية وخاصة العاملة في المجالات الإنسانية.

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من جهته، عرض ادار، خطة الوكالة في الأردن وأبرز المحاور التي تنفذها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وموظفي الوكالة، وخاصة في الجانب الصحي، من خلال مراكزها الصحية وتوفير مواد ووسائل الحماية الشخصية الخاصة بهم؛ للوقاية من فيروس كورونا مثل الكمامات والقفازات وغيرها.

وأشاد ادار ، بالجهود التي تبذلها الحكومة لمساعدة اللاجئين، مبينا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها وتطويرها.