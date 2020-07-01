شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالصليب الأحمر: الحظر الجزئي يقتل العراقيين ويدعو لحظر الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الخبير السابق فى الصليب الأحمر الدولى فلاح الساعدي، اليوم الأربعاء، أن استمرار الحظر الجزئى سيقتل العراقيين، داعيا الحكومة إلى فرض حظر شامل لوقف انتشار العدوى المتزايدة بكورونا.

وقال الساعدى فى تصريح صحفى -نقلتة السومرية نيوز- أن "الحظر الجزئى هو فى الحقيقة أسلوب مناعة القطيع، ومعناه أن المجتمع فى حالة الوباء يمارس حياته بشكل طبيعى بحيث يصاب معظمه بالفيروس، وبالتالى تتعرف أجهزتهم المناعية على الفيروس ومن ثم تحاربه عن طريق إنتاج أجسام مناعية مضادة إذا ما حاول مجددا، ثم يتوقف الجهاز المناعى عن إنتاج الأجسام المضادة".

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من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن الموقف الوبائى اليومى للإصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد فى العراق.

وقالت الوزارة فى بيان ، أنه "تم فحص (11378) نموذج فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق (555923)".