شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يسيطر على حريق هائل فى منطقة جازان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن فرق الدفاع المدني السعودى بمنطقة جازان سيطرت على حريق كبير اندلع في عدد من الورش في المنطقة الصناعية.

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وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة فى السعودية، عن تسجيل 3402 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل 49 حالة وفاة، و1994 حالة شفاء من الفيروس.، وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على "تويتر"، ان إجمالى حالات الاصابة بالفيروس داخل المملكة وصل إلى 194225 حالة، وارتفع إجمالى حالات الوفاة إلى 1698 حالة، وكذلك ارتفاع حالات الشفاء إلى 132760، مشيرة إلى أن الحالات النشطة فى المملكة يبلغ 59767 منها 2272 حالة خطرة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن الرياض كانت أكثر المدن خلال 24 ساعة لتسجيل حالات اصابة جديدة، وتوجهت بالشكر إلى كل من آثر سلامة أسرته ورفض التوسع فى إقامة المناسبات الاجتماعية المختلفة.