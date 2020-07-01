شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى لدعم الشرعية يشن عملية عسكرية ضد الحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الأربعاء، أن التحالف الذي تقوده الرياض شن عملية عسكرية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، بعد أن صعدت الحركة في الآونة الأخيرة هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود. ونقلت وكالة "رويترز"، عن تلفزيون الإخبارية وتلفزيون العربية، قولهما، إن التحالف، الذي يحارب الحركة منذ خمس سنوات في اليمن، سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العملية التي نفذت ضد الأهداف الحوثية "المشروعة" والتي تستهدف تحييد القدرات العسكرية للحركة.

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