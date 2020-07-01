شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية:حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسة النفط الليبية، إن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع حالة الإغلاق. وأنها أصدرت تعليمات الشركات المشغلة بالتجهيز لاستئناف الإنتاج وأعمال الصيانة انتظارا لإنهاء الإغلاق. وأوضحت أن فى إطار المفاوضات الحالي ينحصر في استئناف الإنتاج ولا صحة لشائعات حول تقسيم الإيرادات بين الأقاليم. Advertisements وكانت قد تراجعت أسعار النفط، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض. وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 41.61 دولار للبرميل، مقلصة مكاسب أمس الاثنين البالغة 92 سنتا. ونزل عقد أغسطس، الذي يحل أجله اليوم، 24 سنتا إلى 41.47 دولار.

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