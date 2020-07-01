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تجمع العلماء المسلمين بلبنان يحذر الحكومة من رفع سعر الخبز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت الهيئة الإدارية في "​تجمع العلماء المسلمين​" فى لبنان ، فى نهاية إجتماعها  الأسبوعي، أن "​الحكومة​ لم توفق إلى الآن في وضع خطة إنقاذية ولم تستطع لجم الارتفاع الجنوني للدولار أمام ​الليرة​ ولم تقم بإقرار ​الدولة​ التي ستتعاقد معها من أجل إصلاح القطاع الكهربائي، وكل ذلك ناتج عن أنها لم تتخل عن الآلية الخاطئة في إنتاج القرارات التي كانت معتمدة سابقا والتي تبنى على ​المحاصصة​ والتنفيعات المالية لأصحاب النفوذ.

 

وأوضح التجمع -فى بيان له- اليوم الأربعاء ، أن ما لا يمكن القبول به هو أن تمتد يد الحكومة إلى لقمة عيش الفقير لترفع سعر ربطة ​الخبز​"، معتبرة أن "أمرا كهذا قد يسقط الحكومة كما أسقطت ضريبة الواتس أب الحكومة السابقة".

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وحذر التجمع الحكومة من "الموافقة أو تمرير قرار رفع سعر ربطة الخبز"، ودعاها إلى "الإبقاء على دعم هذه المادة الضرورية والحيوية دونما رفع سعرها مع تغطية الخسائر إن وجدت لدى أصحاب الأفران"، معتبرا أن "قرارا كهذا سيجعل المطالبة برحيل الحكومة التي كنا نعول عليها آمالا كبيرة، أمرا مشروعا وضروريا، أو على الأقل فليخرج ​وزير الاقتصاد​ منها بالإقالة أو الاستقالة إن أصر على قراره".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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