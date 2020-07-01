مسئول فلسطينى: 600 مليون متر مكعب مياه خسارة حال تنفيذ الضم الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس سلطة المياه الفلسطينى مازن غنيم من تبعات تنفيذ القرار الإسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية، قائلًا: "إن الشعب الفلسطينى سيخسر من 560 إلى 600 مليون متر مكعب من المياه في عملية الضم، إضافة إلى الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة التي لا تقل عن 3.5 مليار دولار حال تم ضم مناطق الأغوار فقط دون المناطق الأخرى".
وأضاف غنيم - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء - أن "عدة فرص اقتصادية سنخسرها جراء الضم، أبرزها فقدان فرص العمل والتي تقدر بـ73 ألف فرصة، إضافة إلى الخسائر في مجال الزراعة".
وأشار غنيم إلى أن "التاريخ يثبت أن المياه هي الأساس في كل المخططات التي قامت عليها دولة الاحتلال وتوسعت فيما بعد"، لافتا إلى أن "حكومة الاحتلال سعت لتأجيل ملف المياه للحل الدائم لاستكمال مخططاتها، والسيطرة على كافة مصادر المياه بشكل كامل، وهي اليوم تسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه في فلسطين، سواء من المياه الجوفية أو من السحب الجائر من خلال الآبار والينابيع في الأحواض المختلفة".
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