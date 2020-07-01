الجيش اليمني: مقتل 241 "حوثيا" في معارك بالبيضاء

اليمن / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل 241 مسلحا "حوثيا" وأسر 21 آخرين، في معارك بمحافظة البيضاء وسط البلاد، خلال 9 أيام.

وقال الجيش في بيان، إن جماعة الحوثي "تكبدت خسائر كبيرة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، بنيران قواتنا والمقاومة الشعبية، وبغارات لطيران التحالف، في الفترة من 20 - 29 يونيو/ حزيران".

وأضاف: "بلغت الخسائر البشرية للمليشيات الحوثية 562 عنصرا ما بين 241 قتيلا و300 جريح و21 أسيرا لدى قوات الجيش".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة "الحوثي" بشأن تلك الخسائر.

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غير أن الجماعة أعلنت الإثنين الماضي، السيطرة على مديرية ردمان ومنطقة قانية بالبيضاء، وصولا إلى مناطق ماهلية وأجزاء واسعة من مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وتحدثت الجماعة آنذاك، عن "مقتل وجرح وأسر 250 من أفراد القوات الحكومية خلال تلك المعارك".

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي، في ظل جائحة كورونا.

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