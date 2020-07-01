رئيس الجبهة التركمانية العراقية: شكرا تركيا

بغداد / الخليج 365

أعرب رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، الأربعاء، عن شكره تركيا لإرسالها مساعدات طبية إلى العراق بتعليمات من رئيسها رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصالحي لمراسل الخليج 365، في قاعدة محمد علاء العسكرية ببغداد، حيث هبطت طائرة المساعدات التركية المحملة بالمستلزمات الطبية.

وأفاد بأن تركيا أثبتت مرة أخرى أنها تقف بجانب جارتها العراق، مشيرا إلى استجابة الدولة التركية والرئيس أردوغان لطلب المساعدة الذي تقدم به رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف: "مدت تركيا يد العون لنا (العراق) مرارا وتكرارا، مثل علاج مئات المرضى وغيرها من المجالات عن طريق وزارة الخارجية والهلال الأحمر ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، ومساعدات اليوم لن تكون الأخيرة".

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من جانبه ثمّن محافظ محافظة "واسط "العراقية محمد جميل المياحي المساعدات التركية، مشيرا إلى أن كورونا سبب أزمة إنسانية كبيرة.

واستطرد: "المساعدات الطبية القادمة من تركيا ساهمت في تقريب حكومتي البلدين وشعبيهما لبعضهما البعض".

وحضر كل من السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، والوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية حازم الجميلي، وقت تسليم المستلزمات الطبية.

وإثر تسليم المساعدات لمسؤولي الحكومة المركزية في بغداد وواسط، أقلعت الطائرة التركية باتجاه مطار كركوك لإيصال المساعدات المخصصة لكركوك والموصل.

وحتى عصر الأربعاء، بلغت الإصابات في العراق 51 ألفا و542، توفي منهم 2050، وتعافى 26 ألفا و267، حسب موقع "Worldometer" المعني برصد إحصاءات كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.