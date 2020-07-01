كورونا.. وفاتان بقطر و10 إصابات في لبنان

قطر - لبنان / الخليج 365

أعلنت قطر، الأربعاء، تسجيل وفاتين بكورونا، فيما رصد لبنان 10 إصابات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل وفاتين، و915 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 2.401 مريض.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 97.003، منها 115 وفاة، و83 ألفا و965 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 25 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.788، منها 34 وفاة، و1.223 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الأربعاء، 10 ملايين و630 ألفا، توفي منهم أكثر من 514 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و833 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.