مصر.. حكم نهائي بإعدام 3 مدانين بأحداث عنف

إسطنبول / الخليج 365

قضت أعلى محكمة طعون في مصر، الأربعاء، بتأييد حكم بإعدام 3 مدانين في أحداث عنف، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، "أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 3 متهمين، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاما) على 4 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة".

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كما خففت المحكمة ذاتها، في حكم نهائي غير قابل للطعن، الحكم على 3 متهمين آخرين من السجن 15 عاما إلى 10 سنوات، بحسب المصدر ذاته.

وفي عام 2015، وجهت النيابة العامة، للمتهمين في القضية عدة اتهامات، بينها "قتل 12 شرطيا، والشروع في قتل 10 آخرين، وتأسيس جماعة تحت مسمى "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة".



وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قضت محكمة بالإعدام شنقا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن 15 عاما على 7 متهمين، إلا أن 10 فقط تقدموا بالطعن على تلك الأحكام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.