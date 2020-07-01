"هنية" و"قاليباف" يتباحثان سبل إفشال خطة "الضم" الإسرائيلية

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365-

تباحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الأربعاء، ورئيس مجلس الشورى الإيراني "محمد باقر قاليباف"، سُبل إفشال مخططات إسرائيل الرامية لضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته حركة حماس، ووصل وكالة الخليج 365 نسخة عنه.

وقال هنية خلال الاتصال إن الشعب الفلسطيني "مُصممّ على الاستمرار في الصمود والمقاومة من أجل إفشال خطة الضم الإسرائيلية".

وأضاف إن الفلسطينيين "في حالة إجماع على رفض خطة الضم، وتمسكهم بحقوقهم المشروعة في أرض فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس".

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من جهته، أكد قاليباف، بحسب البيان، "رفض إيران لصفقة القرن الأمريكية، وخطة الضم الإسرائيلية"، مُبدياً استعداد بلاده للعمل في المحافل الدولية والإقليمية "لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه".

واليوم الأربعاء، الأول من يوليو/تموز، هو الموعد الذي حدّده نتنياهو، للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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