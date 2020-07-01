سوريا.. مقتل طفلة برصاص قوات النظام بمدينة الباب

حلب (سوريا) / عمر كوباران / الخليج 365

قُتلت طفلة سورية، الأربعاء، برصاص قوات النظام، أثناء قيامها بجمع الأعشاب في أحد الحقول المحيطة بمدينة الباب شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية، للأناضول، أن قوات النظام السوري المتمركزة في مدينة "تادف" جنوب الباب أطلقت الرصاص؛ ما أسفر عن إصابة الطفلة البالغة 10 أعوام.

وأوضحت المصادر أن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها لدى وصولها إلى مستشفى المدينة.

وتقوم قوات النظام السوري المتمركزة في بلدة تادف بين الحين والآخر باستهداف محيط مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" بالقصف المدفعي وبرصاص القناصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.