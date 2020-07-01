مكتب نتنياهو: المحادثات حول "الضم" مستمرة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المحادثات حول ضم أراض فلسطينية، بالضفة الغربية "ما زالت مستمرة".

وقال مكتب نتنياهو في بيان، نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المناقشات مع الأمريكيين، وفي نفس الوقت هناك نقاش مع رئيس مجلس الأمن القومي والقيادة الأمنية، كجزء من سلسلة من المناقشات التي أجريت حول هذه القضية".

وأضاف "ستجرى المزيد من المناقشات في الأيام المقبلة ".

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واليوم الأربعاء، الأول من يوليو/تموز، هو الموعد الذي حدّده نتنياهو، للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار "الضم".

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