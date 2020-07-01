روحاني: نؤيد الحل السياسي للأزمة السورية

طهران/ الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تؤيد الحل السياسي للأزمة السورية، معتبرًا أن الخيارات العسكرية لن تجلب حلولا.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الإيراني، الأربعاء، خلال قمة ثلاثية عبر الفيديو كونفرانس، حول الملف السوري، تضم نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وانتقد روحاني العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، المعروفة باسم "قانون قيصر" واصفا إياها بـ"الإرهاب الاقتصادي".

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وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت سابقا في تحقيق أهدافها عبر الضغوط العسكرية والمنظمات الإرهابية، وستفشل أيضا رغم ضغوطها الاقتصادية ومعاقبة الشعب السوري.

وأكد أن محادثات أستانا هي العملية الوحيدة التي ساهمت في الحل السلمي للأزمة السورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تحققت وحمايتها وتطويرها من قبل الدول الثلاث (إيران تركيا روسيا).

وشدد روحاني على أهمية قضية اللاجئين والنازحين السوريين، داعيا المجتمع الدولي للعمل على تقديم المساعدة لضمان عودتهم الآمنة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.