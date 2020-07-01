الكاظمي: الأزمة المالية فرضت تحديا على جهود مكافحة كورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365



قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، فرضت تحديا على جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.



تصريحات الكاظمي، جاءت على هامش اجتماع مع أعضاء لجنة الصحة في البرلمان.



ويعاني العراق أزمة مالية حادة جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما دفعه إلى إقرار قانون للاقتراض الداخلي والخارجي الشهر الماضي، بقيمة 18 مليار دولار، لسد العجز المالي.



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وأضاف الكاظمي وفقا لبيان صدر عن مكتبه، أن "الجهاز الحكومي يعمل بكل ما لديه من جهد وتنسيق متكاملين، لأجل دعم احتياجات وزارة الصحة.. رغم كل التحديات والصعوبات وقلة الإمدادات".



وذكر أن "الأزمتين المالية والاقتصادية فرضتا تحديا جديدا ومضافا على جهود مواجهة جائحة كورونا".



وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق 51 ألفا و524، منها 2.050 وفاة، و26 ألفا و267 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.

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