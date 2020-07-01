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المساعدات الطبية التركية تصل مدينة كركوك العراقية

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كركوك/ الخليج 365

وصلت المساعدات الطبية التركية، الأربعاء، إلى مدينة كركوك العراقية، في إطار دعم جهود العراق في مكافحة فيروس .

وبتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلقت صباح اليوم طائرة محملة بالمساعدات الطبية من مطار "إتيمسغوت" العسكري بالعاصمة أنقرة وحطت في مطار كركوك الدولي.

وبحسب مراسل الخليج 365، تم تسليم المساعدات الطبية المرسلة، إلى مديرية الصحة في كركوك.

وفي تصريح للأناضول، قال محافظ كركوك راكان سعيد، إن تركيا عبرت مجددا عن صداقتها العميقة للشعب العراقي، من خلال مساعداتها الطبية.

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وشدد على أهمية المساعدات الطبية المرسلة من قِبل تركيا، في الفترة العصيبة التي يمر بها الشعب العراقي بسبب وباء كورونا.

من جانبه شكر نائب رئيس الجبهة التركمانية في العراق حسن طوران، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبينا أن المساعدات المرسلة ستساهم بشكل كبير في مكافحة كورونا.

وأوضح أن السلطات المحلية سترسل قسما من المساعدات التركية إلى مدينة الموصل ومنطقة تلعفر.

وتابع قائلا: "تركيا التي لم تترك الشعب العراقي وحيدا، فعلت مجددا ما يليق بها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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