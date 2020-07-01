المساعدات الطبية التركية تصل مدينة كركوك العراقية

كركوك/ الخليج 365

وصلت المساعدات الطبية التركية، الأربعاء، إلى مدينة كركوك العراقية، في إطار دعم جهود العراق في مكافحة فيروس كورونا.

وبتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلقت صباح اليوم طائرة محملة بالمساعدات الطبية من مطار "إتيمسغوت" العسكري بالعاصمة أنقرة وحطت في مطار كركوك الدولي.

وبحسب مراسل الخليج 365، تم تسليم المساعدات الطبية المرسلة، إلى مديرية الصحة في كركوك.

وفي تصريح للأناضول، قال محافظ كركوك راكان سعيد، إن تركيا عبرت مجددا عن صداقتها العميقة للشعب العراقي، من خلال مساعداتها الطبية.



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وشدد على أهمية المساعدات الطبية المرسلة من قِبل تركيا، في الفترة العصيبة التي يمر بها الشعب العراقي بسبب وباء كورونا.

من جانبه شكر نائب رئيس الجبهة التركمانية في العراق حسن طوران، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبينا أن المساعدات المرسلة ستساهم بشكل كبير في مكافحة كورونا.

وأوضح أن السلطات المحلية سترسل قسما من المساعدات التركية إلى مدينة الموصل ومنطقة تلعفر.

وتابع قائلا: "تركيا التي لم تترك الشعب العراقي وحيدا، فعلت مجددا ما يليق بها".

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