شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية جديدة، ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة حرصاً على سلامتهم.
وقال التحالف العربي إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.
كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا لتقديم تفاصيل حول العملية العسكرية.
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