شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم.. «جوجل» توقف خدمات مهمة عن «واتساب وماسنجر وانسجرام» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
صدمت شركة جوجل المستخدمين لأهم 3 تطبيقات للدردشة والتراسل الفوري وهي: (واتساب – ماسنجر – إنسجرام).
وأشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن تطبيق “جوجل للصور”، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات “واتساب” و”ماسنجر” و”إنستجرام”، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل “سناب شات” أو “تويتر”.
وأوضح التقرير أن تطبيق “جوجل للصور” من إعداداته الافتراضية؛ بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطي لأي وسائط من تلك التطبيقات.
وأكد التقرير أن تلك الإعدادات ينبغي على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويًّا، واختيار التطبيق الذي يرغب في حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.
وفي وقت سابق، كان تطبيق “جوجل فوتوز” يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكي بشكل افتراضي. تَضَمّنت الصور التي تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز، بالإضافة إلى تلك التي تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية. كان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًّا لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًّا.
وتسببت تلك التقنية في أزمات لعدد من المستخدمين؛ لأنها تتسبب في حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.
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