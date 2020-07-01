شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هند القحطاني تثير الجدل بعد استعراضها لجسد ابنتها الكبرى .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 واصلت الناشطة السعودية هند القحطاني، إثارة الجدل، لكن هذه المرة بسبب مقطع فيديو استعرضت فيه جسد ابنتها الكبرى ”رؤى“ ما عرضها لهجوم كبير من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements ووثقّت هند القحطاني مقطع الفيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ وظهرت فيه ابنتها وهي ترتدي ملابس كشفت منطقتي البطن والظهر، خلال مداعبتها لقط، بينما سلطت والدتها هند الكاميرا صوب جسدها مركزة على مفاتنها، حسب المنتقدين. وتداول المتابعون مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجهين هجومًا حادًا للناشطة السعودية المعروفة بإثارتها للجدل

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