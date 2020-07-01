القبض على فتاتي "تيك توك" في مصر بتهمة ممارسة البغاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على فتاة ”تيك توك“ جديدة، تدعى ريناد عماد اليوم الأربعاء، بتهمة ممارسة البغاء والتحريض على الفسق وتقديم محتوى مخل.



وفي التفاصيل، تم القبض على ريناد عماد، داخل كافية نجل مطرب شعبي شهير في منطقة الدقي في محافظة الجيزة.

ولفتت التحريات الأولية، إلى أن الفتاة المقبوض عليها متهمة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ”تيك توك“، بقصد ارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون، بالإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

واتخذت السلطات الأمنية الإجراءات القانونية حيالها، والعرض على النيابة المختصة جارٍ لمباشرة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب في مصر، قد رصدت تداول فيديوهات لفتاة تدعى ”منة الله. ع. ح“، وشهرتها ريناد عماد، تتضمن محتوى خادش للحياء.

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يشار إلى أن الفتاة أقدمت على حذف الفيديوهات الخاصة بها من صفحتها، بعد القبض على عدد من فتيات ”تيك توك“، ومنهن مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصرى، معتقدة أن مسح المحتوي أو إلغاء الحسابات يعفي من المسؤولية.

وأصدرت النيابة المصرية أمرا بضبطها، بعد انتشار الأفلام والفديوهات والصور الخاصة بها على كافة مواقع التواصل وتداولها بشكل كبير.

في ذات الإطار، ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة ”تيك توك“ أخرى تدعى منار سامي بجوار كافيه بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية بصحبة شاب.

وكان المحامي المصري أشرف فرحات قد تقدم ببلاغ رسمي ضد فتاة التيك توك منار سامي، حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام.

وذكر فرحات في بلاغه أنّه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ“تيك توك“ اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب، لجذب الانتباه ظهرت ”منار سامي“ لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

واتهم فرحات سامي بتعمدها إثارة الغرائز في الصور والفيديوهات التي تبثها عبر حسابها