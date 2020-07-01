ناسيمنت الأقرب لتدريب الحصن والنادي يستعد لعودة النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز دبا الحصن من التدابير الاحترازية عبر إجراء سلسلة من الفُحوصات الطبية للأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي، وذلك استباقاً لعودة النشاط الرياضي، كما قامت اللجنة الفنية بتجديد عقود 70% من اللاعبين لتعزيز الاستقرار الفني للفريق الأول استعداداً للموسم الجديد، فيما تقرر مغادرة 10 لاعبين من أصل 33 لاعباً مسجلين في القائمة الرسمية في مقدمتهما الثنائي البرازيلي رافائيل داسيلفا الذي انتقل للحمرية ومواطنه رود ريغو للعروبة.

وأكد محمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف بالنادي أن اللجنة الفنية ارتأت استبعاد بعض اللاعبين لأسباب تتعلق بالأمور الفنية وأسباب أخرى تتعلق بالظروف الإدارية كانتهاء إعارات بعض اللاعبين، مع البدء في التفاوض مع لاعبين مواطنين ومقيمين لضمهم إلى الفريق.

وأوضح أن النادي قدم عرضين للثنائي العراقي محمد مصطفى محمود حسن للاستمرار لكنهما فضلا الرحيل، وأكد أن النادي يبحث عن مدرب لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الوطني سليمان البلوشي، وعلم «الخليج الرياضي» أن البرتغالي روي ناسيمنت الذي قاد الفريق قبل موسمين يعد أقوى المرشحين.

ونوه الظهوري لاستكمال أعمال الصيانة الخاصة بمرافق النادي وفي مقدمتها تركيب أعمدة الإنارة الجديدة في الملعب الرئيسي بواسطة شركة فيليبس، وتقدم الظهوري بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على الدعم والتعاون المستمر.