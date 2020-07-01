«اقتصادية الشارقة» تواصل تطوير وتأهيل كوادرها عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أكثر من 30 برنامجاً تدريبياً في مختلف التخصصات والمجالات، شارك فيها أكثر من 500 موظف من خلال نظام التدريب عن بعد تماشياً مع الظروف الحالية وضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية ولتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وعملت الدائرة على تنفيذ برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة الجامعات، وقد حرصت الدائرة خلال العام الجاري على استمرار انعقاد البرنامج، مستغلة في ذلك منظومتها الرقمية المتطورة بصورة تخدم المجتمع والطلبة.

وأشار سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن الدائرة حريصة على بذل كل الجهود الممكنة وتسخير كافة الموارد المتاحة لتنمية كوادرها وإعدادهم وفق أرقى معايير الكفاءة. الأمر الذي ينصب ضمن اهتمام الدائرة بتزويد كوادرها البشرية بالمهارات المناسبة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأكد أن الدائرة، نفذت العديد من خطط تنمية المواهب الوطنية والبرامج التدريبية لموظفيها بهدف رفع مستوى كفاءة الموظفين والتي بدورها تساعدهم على تطوير حياتهم المهنية. وتأتي هذه البرامج ضمن مبادرات عدة أطلقتها الدائرة لموظفيها بهدف صقل مهاراتهم وهو ما يمثل عاملاً رئيسياً للارتقاء بالأداء إلى مستويات جديدة من النجاح والتميز.

وأوضح استمرارية برنامج التدريب لطلبة الجامعات الذي تنظمه الدائرة بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم، وبما يسهم في تعزيز مساهمتهم مستقبلاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص في الدولة، وليكونوا قادرين على الانخراط في العمل بما يتماشى مع التطور المتسارع الحاصل في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن برنامج التدريب الصيفي الذي تتبناه الدائرة سنوياً يأتي وفق رؤيتها في دعم وتمكين الكوادر الإماراتية الشابة، وترجمة لسياستها الساعية إلى توطين الكفاءات وتفعيل دورها القيادي في الدولة.

وأوضح عبدالله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، أن الدائرة تنظم مثل هذه الدورات بصورة دورية، وذلك لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم، وتأتي هذه البرامج ضمن مساعي الدائرة لتنفيذ خطة التدريب عن بعد للبرامج التطويرية المقدمة للموظفين عبر بيئة إلكترونية تفاعلية متكاملة، وذلك حرصاً منها على استمرارية منظومة التدريب في ظل الظروف العالمية الراهنة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في الدولة.

وأشار إلى أن الدائرة، حرصت على عدم توقف برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعة والذي تركز الدائرة من خلاله على إكساب الطلبة المهارات والخبرات التي تمكنهم من تحديد أهدافهم وأولوياتهم في الحياة العملية وتأهلهم لخوض المرحلة التي تلي فترة الدراسة. كما يساعدهم على التعرف إلى المتطلبات الوظيفية عبر خوض تجربة العمل ثم بناء التخصصات والميول المهنية وفق ذلك. من خلال التواصل معهم عن بعد، لإكسابهم خبرات متعددة ودمجهم بمختلف إدارات الدائرة كل حسب اختصاصه لتحقيق أهداف البرنامج والمساهمة في إعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة والخبرة اللازمة التي تسهم في بناء المستقبل.