محمد بن راشد: «مسبار الأمل» إنجاز لكل عربي وفخر لكل إماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، على التحضيرات والاستعدادات النهائية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»؛ المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، والمقرر انطلاقها في منتصف الشهر الجاري، وسط ترقب عربي وعالمي لهذا المشروع الهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة، وبناء كوادر علمية إماراتية وعربية تشكل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي، والمساهمة في دفع مسيرة المعرفة العالمية في مجال الفضاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مسبار الأمل ترجمة لثقافة اللامستحيل التي كرستها دولة الإمارات منذ قيامها وتمارسها فكراً وعملاً ومسيرة».

ولفت سموه إلى أن «مسبار الأمل هو رسالة أمل بأننا لسنا أقل من شعوب الدول المتقدمة اجتهاداً وابتكاراً وإبداعاً»، مؤكداً سموه: «مسبار الأمل إنجاز لكل عربي وفخر لكل إماراتي ووسام إنجاز دائم لمهندسينا».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «سوف تواصل الإمارات حشد جهودها ومواردها ووضع يدها بيد شعوب العالم الساعية إلى بناء معرفة بشرية أفضل».

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، مع فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك مع بدء العد التنازلي لإطلاق «مسبار الأمل» في المهمة التاريخية المنتظرة، من المحطة الفضائية بجزيرة تانيجاشيما في اليابان، بما يتفق مع الجدول الزمني المحدد، رغم التحديات والصعوبات التي خلّفها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إلى شرح مفصل من عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، عن الاستعدادات النهائية لانطلاق المسبار إلى الفضاء، وتوضيح مهام فرق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، التي تقود عمليات التجهيز واختبارات ما قبل الإطلاق، من خلال فريق الإطلاق المتواجد في اليابان، وفريق التحكم في المهمات الفضائية المتمركز بدبي في مركز محمد بن راشد للفضاء، كما ستنضم إلى فريق الإطلاق في اليابان كوادر علمية إماراتية أخرى، كجزء من فريق الإدارة والإشراف.

من جانبه، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مسبار الأمل يسلط الضوء على كنز وطني إماراتي من خلال مئات الكوادر العلمية الإماراتية الشابة العاملة في المشروع.. هؤلاء الشباب والشابات جزء من كتابة فصل جميل في مستقبل دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «رغم أزمة فيروس كورونا، فإن التزمنا بخططنا وجدول الإطلاق المحدد للمهمة الفضائية التاريخية، هو ترجمة صادقة لشعارنا وهويتنا بأن لا شيء مستحيل»، مشيراً سموه إلى أن «مسبار الأمل هو رسالة أمل وتفاؤل للإنسانية.. وبأن هذه المهمة الفضائية هدفها خدمة البشرية».

حضر الاجتماع محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أحمد بالهول، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وحمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعيد محمد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

الاستعدادات للإطلاق

وتم تحديد الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري، لإطلاق «مسبار الأمل»، في إطار «نافذة الإطلاق» الخاصة بهذه المهمة الفضائية، والتي تم تحديدها بناء على حسابات علمية دقيقة لها علاقة بمدارات كوكبي الأرض، والمريخ، في هذه الفترة، حيث تمتد النافذة حتى 13 أغسطس/ آب 2020.

وكانت عمليات نقل المسبار من دبي إلى اليابان، تمت وفق خطط الجدول الزمني المعتمد لذلك، في رحلة امتدت أكثر من 83 ساعة براً وجواً وبحراً، تم فيها تجاوز على كل التحديات الراهنة التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حول العالم، حيث مرت رحلة نقل مسبار الأمل من دبي إلى جزيرة تانيجاشيما في اليابان بثلاث مراحل رئيسية، انطوت على تدابير علمية وإجراءات لوجستية بالغة الدقة، بما يضمن إنجاز عملية النقل المسبار بصورة مثالية.

وبحسب المخطط، ينطلق «مسبار الأمل» في مهمته إلى المريخ عند الساعة 00:51:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء، الموافق 15 يوليو/ تموز الجاري، من مركز تانيجاشيما الفضائي. ومن المتوقع أن يصل «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ في شهر فبراير/ شباط 2021، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي، ومرور نصف قرن على إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر عام 1971.

ويخضع «مسبار الأمل» أثناء وجوده حالياً في المحطة الفضائية بجزيرة تانيجاشيما لعمليات تجهيز فائقة الدقة للإطلاق، إلى جانب إجراء كل الفحوص والاختبارات العالمية، على يد نخبة من الكوادر الإماراتية الشابة التي رافقت المسبار في رحلته إلى اليابان لقيادة عمليات التجهيز، والإشراف على كل جانب من جوانب إعداد المسبار للانطلاق في مهمته الفضائية التاريخية.

مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

ويُعد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» أكبر مبادرة استراتيجية وطنية علمية من نوعها على مستوى المنطقة، وقد أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2014، لتعزيز قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات وكجز من نهج الدولة في الاستثمار في اقتصادات المستقبل المعرفية.

وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بتمويل المشروع ومتابعة كل التفاصيل الإجرائية، بينما يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC) التنفيذ والإشراف على كل مراحل عملية تصميم، وتنفيذ، وإطلاق مسبار الأمل للفضاء.

ويهدف «مسبار الأمل» إلى رسم صورة واضحة وشاملة عن طبقات الغلاف الجوي للمريخ، من خلال جمع بيانات علمية شاملة عن مناخ كوكب المريخ، وطبقات غلافه الجوي المختلفة، بحيث توفر هذه البيانات التي ستكون متاحة لكل المراكز العلمية والبحثية في العالم، نظرة أعمق عن ماضي ومستقبل كوكب الأرض، وكذلك فرص إيجاد حياة للبشرية على كوكب المريخ، وعلى الكواكب الأخرى.

وسوف يعمل فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ على دراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ، وتقصي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا، والعليا، على ذلك الكوكب، إضافة إلى تقديم أول صورة من نوعها على مستوى العالم حول كيفية تغير جو المريخ على مدار اليوم، بين فصول السنة، حيث يحمل المسبار ثلاثة أجهزة علمية صُممت لجمع أكبر حجم من المعلومات حول مناخ الكوكب الأحمر؛ علاوة على مراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، كالعواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة، إضافة عن تنوّع أنماط المناخ تبعاً لتضاريسه المتنوعة، وكذلك الكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ.

كما سيعمل الفريق على بناء شبكة دولية من التعاون والتنسيق مع المجتمع العلمي العالمي، وحشد العقول لإيجاد إجابات عن العديد من التساؤلات التي لها علاقة بالحياة على كوكب المريخ.