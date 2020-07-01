اخبار الخليج

تعرف إلى أول إنسان يصوت من الفضاء في الانتخابات الروسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أول إنسان يصوت من الفضاء في الانتخابات الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح رائد الفضاء الروسي، أناتولي إيفانيشين، أول إنسان يصوت عبر الإنترنت من وكالة الفضاء الدولية على ما ذكرت وكالة «روسكوسموس» الروسية للفضاء.
وقال البيان: أصبح أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت من المدار عبر الإنترنت، ويقيم إيفانيشين في المحطة مُنذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، وهو صوّت في إطار استفتاء حول إصلاح دستوري في روسيا على ما أوضحت الوكالة الروسية في بيان.
وكان هذا الاستفتاء حول إصلاح دستوري من شأنه السماح خصوصاً لفلاديمير بوتين بتعزيز سلطته، مقرراً في إبريل/نيسان الماضي، في الأساس لكنه أرجئ بسبب ، ولتجنب توافد الكثير من الناخبين على مراكز الاقتراع من دون التأثير في نسبة المشاركة، استمر التصويت من 25 يونيو/حزيران الماضي، إلى الأول من يوليو/تموز الجاري.
وقد سمح لسكان موسكو ونينجي نوفغورود (فولغا) بالتصويت الإلكتروني أيضاً، ويملك إيفانيشين عنواناً دائماً في موسكو، ما سمح له بالتصويت إلكترونياً عبر موقع مكرس لهذه الغاية الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف إلى أول إنسان يصوت من الفضاء في الانتخابات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا