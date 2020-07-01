تعرف إلى أول إنسان يصوت من الفضاء في الانتخابات الروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح رائد الفضاء الروسي، أناتولي إيفانيشين، أول إنسان يصوت عبر الإنترنت من وكالة الفضاء الدولية على ما ذكرت وكالة «روسكوسموس» الروسية للفضاء.

وقال البيان: أصبح أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت من المدار عبر الإنترنت، ويقيم إيفانيشين في المحطة مُنذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، وهو صوّت في إطار استفتاء حول إصلاح دستوري في روسيا على ما أوضحت الوكالة الروسية في بيان.

وكان هذا الاستفتاء حول إصلاح دستوري من شأنه السماح خصوصاً لفلاديمير بوتين بتعزيز سلطته، مقرراً في إبريل/نيسان الماضي، في الأساس لكنه أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد، ولتجنب توافد الكثير من الناخبين على مراكز الاقتراع من دون التأثير في نسبة المشاركة، استمر التصويت من 25 يونيو/حزيران الماضي، إلى الأول من يوليو/تموز الجاري.

وقد سمح لسكان موسكو ونينجي نوفغورود (فولغا) بالتصويت الإلكتروني أيضاً، ويملك إيفانيشين عنواناً دائماً في موسكو، ما سمح له بالتصويت إلكترونياً عبر موقع مكرس لهذه الغاية الثلاثاء.