نهيان بن مبارك يطلق مسابقة «#غرد_للتسامح» بثلاث لغات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الأربعاء، مسابقة «#غرد_للتسامح» لتكون منصة لكل أبناء المنطقة العربية، والشرق الأوسط، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، واحترام الآخرين، وتقبل الاختلاف، وغيرها من القيم الإنسانية، ونبذ كل أشكال التطرف، والتعصب، والعنف، بالتعاون بين وزارة التسامح، ومركز الشباب العربي بأبوظبي، ومكتب تويتر - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمنح المسابقة - التي تركز على تعزيز ونشر القيم الإماراتية والإنسانية الأصيلة - الفرصة للمشاركين للتعبير عن رؤيتهم للتسامح من خلال 3 لغات، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمته وزارة التسامح، بتقنية الاتصال المرئي للإعلان الرسمي عن إطلاق المسابقة الإبداعية «#غرد_للتسامح» عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لكل شباب الوطن العربي، بحضور حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد من السفراء، ورؤساء الجامعات الإماراتية، وعدد من قيادات الوزارة وأكثر من 50 شاباً من مختلف الأقطار العربية، وقيادات مركز الشباب العربي، ومكتب تويتر الشرق الأوسط.

وأعلن الشيخ نهيان بن مبارك في بداية المؤتمر، أن وزارة التسامح قامت مؤخراً بتدريب مجموعة كبيرة من فرسان التسامح من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات، إضافة إلى تدريب مجموعة من الشباب العرب من أكثر من 12 دولة عربية ضمن برنامج فرسان التسامح، ليكونوا رواداً للإعلام الحديث، ومواقع التواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بقيم التسامح، والتعايش، والأخوة الإنسانية على المستوى المحلي، والعربي، والعالمي.

وأضاف أن الوزارة وفرت فرصاً مميزة لتدريب عدد كبير منهم على كيفية الاستفادة من إمكانات وقدرات منصات التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالتهم إلى الجمهور المستهدف، وما يتطلبه ذلك من قدرات إبداعية في ما يتعلق بطبيعة الرسالة، وأسلوب صياغتها، وما تتضمنه من جوانب تتعلق بالمعلومات والإبداع، وشارك في التدريب خبراء من مكتب تويتر الشرق الأوسط، الذين قدموا رؤية متكاملة للشباب حول الإمكانات المتوافرة على المنصة، وكيفية التعامل معها بصورة تحقق الأهداف المرجوة، لنشر وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية، ومواجهة الانزلاق إلى التطرف والتعصب والكراهية.

وقال إن التوجه إلى الشباب في المرحلة المقبلة يهدف إلى تحصين الأجيال القادمة ضد التطرف، والتعصب، والكراهية، ودعم قيمهم الإنسانية والمجتمعية الأصيلة التي تدعو إلى التسامح والتعايش، واحترام الآخر، وقبول الاختلاف.

وأضاف أن إطلاق مسابقة «#غرد_للتسامح» بالتعاون مع مكتب تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي مجرد بداية لانطلاق أنشطة الوزارة التفاعلية في ما يتعلق بالشباب العربي في كل الدول العربية الشقيقة، ولتكون المسابقة منصة جديدة تحمل رسائل وفكر الشباب في مجال التسامح والأخوة الإنسانية، بحرية كاملة، ومن دون وصاية من أحد.

وأعرب عن أمله بأن تكشف المسابقة عن مواهب ومهارات الشباب في الوطن العربي المتعلقة بالابتكار والإبداع في نشر رسائل التعايش والأمل.

وعن شروط المشاركة في المسابقة، أوضح الشيخ نهيان بن مبارك، أنها مجرد شروط إجرائية، تتيح الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية، وبشكل مبتكر يسمح بنشر الرسالة لأكبر عدد ممكن ومن هذه الشروط أن يكون المشارك عربي الجنسية، مقيماً في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، وأن يستخدم هاشتاج المسابقة #غرد_للتسامح، TweetforTolerance، #tweet_pour_la tolérance#، وأن يتابع حساب الوزارة [email protected]، وللدخول إلى المسابقة على المشارك الضغط على الإعجاب لتغريدة المسابقة.

ولفت إلى أن معايير اختيار الحساب الفائز ستركز فقط على عوامل رئيسية منها قدرتها على التأثير، ومستوى الإبداع والابتكار في محتوى الرسالة، وكم التفاعل حولها، وما تضمه من المرئيات.

وفي ما يتعلق بالإطار العام للمشاركة في المسابقة.. نبه إلى أهمية أن يكون العمل المشارك ذا ملامح ابتكارية، ومنشور على «تويتر»، ويتنوع بين الصورة، أو الفيديو، أو النص، وأن يعزز أحد المفاهيم التي تعمل الوزارة على نشرها بين الشباب، ومنها التعارف، وفهم وجهات نظر الآخرين وقبولها، والحوار والعمل الجماعي الذي يظهر ثقة أفراد المجموعة ببعضهم بعضاً من أجل هدف مشترك، والتأكيد على تبادل أفراد المجتمع الخبرات فيما بينهم، ويتشاركون في تحمّل المسؤولية، وحلّ المشكلات.

وقال إن من أهم الموضوعات التي يمكنها المشاركة بالمسابقة وفق قواعد وشروط الرسائل المعتادة على منصة «تويتر»، هي تلك التي تواجه القيم السلبية كالعنصرية والتمييز، والثأر والكراهية، والتنمر وهو ظاهرة عدوانيّة وغير مرغوب فيها تنطوي على مُمارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فردٍ، أو مجموعة أفراد نحو غيرهم بسبب الاختلاف، والانغلاق الفكري وعدم تقبل بعض الأفراد لأفكار أو آراء الآخرين، والانتقام، وتقييد الحريات.

من جانبها قالت شما المزروعي إن إطلاق هذه النوعية من المبادرات الخلاقة «غرد للتسامح» تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت الذي يعاني فيها العالم، بدوله وشعوبه، من الضغوط التي ولدت كثيراً من الغضب، والتعصب، وتقدم هذه المسابقة منصة رائعة للشباب العربي ليطرح رؤيته عن التسامح، والتعايش، والأخوة الإنسانية، وليكون انطلاقها من أرض الإمارات، وطن التسامح وقبول الجميع، مثار فخر لنا جميعاً، مثمنة الدور الكبير لوزارة التسامح بقيادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أحد أهم أبرز قيادات التسامح على مستوى العالم، كما نثمن جهود المنصة العالمية «تويتر» على تعاونهم المثمر لتطوير المحتوى الإيجابي في ما يتعلق بالتسامح والأخوة الإنسانية.

ودعت الشباب العربي ليكونوا جزءاً من «غرد للتسامح»، وأن يسهموا بإبداعاتهم في تطوير المحتوى على المنصة العالمية «تويتر»، مؤكدة أن التغريدات لا تمثل كاتبها فقط، وإنما يمكنها أن تعكس ثقافة مجتمعه، ووطنه، وأن الإيجابية والتعاون وروح الفريق هي ما يحتاج إليه الشباب لكي يكونوا قادة ناجحين في المستقبل.

من جانبه، قال جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في «تويتر» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يسعدنا التعاون مع وزارة التسامح بدولة الإمارات لتمكين الأصوات الشابة في المنطقة من إنشاء محتوى يرسخ معنى التسامح والتأكيد على ضرورته في الحفاظ على صحة المحادثات العامة، إذ يهدف تويتر بشكل أساسي لخدمة المحادثات العامة، وجعل الناس يشعرون بالأمان عند التعبير عن أنفسهم على المنصة»، وأضاف «نحن نشجع الأفراد دوماً على توظيف قدرات تويتر لنشر الرسائل الإيجابية التي تشجع على التسامح وتعزز روح التآخي بين الأفراد والمجتمعات».



(وام )