الاتحاد العربي للكاراتيه يطلق أكبر دورة للمدربات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد الاتحاد العربي للكاراتيه، لإطلاق أكبر دورة لتأهيل المدربات«عن بعد»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق في دورة الحكام الأخيرة التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، واستفاد منها أكثر من 1200 حكم من 16 دولة عربية، ولا تزال أجندة البطولات والفعاليات العربية في انتظار صدور روزنامة الاتحاد الدولي الجديدة بعد توقف النشاط لأكثر من 100 يوم، والتي ستتضمن جدولة جديدة للبطولات التي تم تأجيلها، والبطولات الأخرى التي كان مقرراً لها أن تقام في الشهور المقبلة، وعلى ضوء تلك الروزنامة سيقوم الاتحاد بوضع تصوراته لبطولاته الإقليمية بما يراعي الارتباطات الدولية.

وأكد حميد شامس أمين عام الاتحاد العربي عضو مجلس إدارة اتحادي الإمارات وغرب آسيا، أن المرحلة الحالية للعبة سواء على مستوى الإمارات أو المستوى العربي، انتقالية وتستهدف العودة الآمنة للتدريبات داخل الصالات، مع مراعاة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وأن المرحلة الأخيرة التي شهدت تدريبات «عن بعد» لعناصر المنتخبات الوطنية حققت الكثير من المكتسبات، خصوصاً فيما يخص تعريف اللاعبين بالقوانين الجديدة للعبة، وورش مكافحة المنشطات، ومتابعة المدربين لجدول التدريبات اليومية الخاص بكل لاعب، في الوقت نفسه الذي تعافت فيه الإصابات.

وأضاف: "بالنسبة للاتحاد العربي فإننا ما زلنا نتلقى خطابات الشكر والإشادة من الاتحادات الوطنية بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة التحكيم العربية الأخيرة للكاتا والكوميتيه ونستعد لإطلاق دورة المدربات خلال الأسبوعين المقبلين، وتلقينا بعض الأسماء للمحاضرات من اللجنة الفنية بالاتحاد.