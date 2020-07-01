شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات لإعداد اتحاد جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي يخوض اتحاد جدة 4 مباريات تجريبية خلال يوليو/ تموز الحالي ضمن تحضيراته لاستئناف دوري المحترفين السعودي اعتباراً من 4 أغسطس/ آب القادم.

وأعلن النادي الجداوي أن مبارياته ستكون أمام نجران والقادسية في 14 و19 الجاري، وضمك والوحدة في 24 و29 الحالي.

ويحتل الاتحاد حتى توقف الدوري في الجولة 22 المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات وخمسة تعادلات مقابل 13 خسارة، وسيبدأ مرحلة الاستئناف بلقاء مضيفه أبها.

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