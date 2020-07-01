سلمان بن إبراهيم: الملفات الخمسة تؤكد مكانة كأس آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، التفاعل الملحوظ الذي أبدته الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم نهائيات كأس آسيا 2027، مبيناً أن ذلك التفاعل يكرس المكانة الكبيرة للبطولة على خارطة كرة القدم القارية ويجسد جاذبية الحدث القاري و تأثيره اللامحدود في الارتقاء بمنظومة اللعبة في آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أغلق يوم الثلاثاء باب التقدم لتنظيم منافسات كأس آسيا 2027؛ حيث تسلم الاتحاد القاري 5 طلبات من اتحادات اللعبة في كل من: السعودية، قطر، الهند، إيران، وأوزبكستان؛ حيث سيباشر الاتحاد القاري العمل مع كل اتحاد من الاتحادات الخمسة بشأن وثائق ملفات الترشيح على أن يتم الإعلان عن الملف الفائز بشرف الاستضافة عام 2021.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: بطولة كأس آسيا تعد محطة رئيسية لأبرز المنتخبات والنجوم في قارة آسيا، والأرقام القياسية التي تم تسجيلها في نسخة عام 2019 في الإمارات تهيئ الأساس لتعزيز قيمة ومكانة هذه البطولة، في الوقت الذي نثق فيه بقدرات الصين في توسيع دائرة النجاح من خلال استضافتها للنسخة المقبلة في عام 2023.

وأوضح: باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أريد أن أشكر جميع الاتحادات الوطنية التي أعربت عن رغبتها في مشاركتنا طموحاتنا بإقامة بطولة على مستوى عالمي للاعبين والفرق والجماهير، وأتمنى كل التوفيق للجميع في عملية المنافسة لاستضافة البطولة.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن قرار الاتحاد الآسيوي بتحديد الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2027 في وقت مبكر يأتي بهدف إتاحة المزيد من الوقت أمام الدول المضيفة للنسخ المستقبلية من أجل الاستعداد الأمثل خصوصاً بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً تلعب 51 مباراة، ما يفرض الحاجة إلى تجهيز ما بين 8 إلى 10 ملاعب بمواصفات عالمية لاحتضان المنافسات وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف: حجم البطولة الحالي قد يتطلب المزيد من أعمال الإنشاءات، وهو بالتأكيد يحتاج إلى المزيد من التخطيط والوقت، نحن نحتاج إلى تطوير أفضل المرافق للاعبين والجماهير، وكذلك لشركائنا في البث التلفزيوني والتسويق، وبما يتوافق مع قيمة ومكانة كأس آسيا على المستوى العالمي.

ومن بين الدول الخمس المتقدمة لطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، سبق لدولتين أن استضافتا البطولة من قبل منذ إطلاقها عام 1956، وهما قطر حاملة لقب نسخة عام 2019، والتي استضافتها عامي 1988 و2011، وإيران التي فازت بلقب البطولة مرتين على أرضها عامي 1968 و1976.

وفي المقابل، فإن السعودية الفائزة بلقب كأس آسيا ثلاث مرات من قبل، والهند التي حصلت مؤخراً على شرف استضافة كأس آسيا للسيدات 2022، وأوزبكستان مستضيفة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، تتطلع لاستضافة جوهرة بطولة قارة آسيا للكرة الأولى في تاريخها.