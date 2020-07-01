احتجاجات وانفجارات وقتلى.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث إقليمي، الأربعاء، إن 50 شخصاً على الأقل، قتلوا في منطقة أوروميا الإثيوبية، خلال احتجاجات بعد مقتل مغنٍّ يحظى بشعبية كبيرة.

وأضاف المتحدث جيتاشو بالشا، أن القتلى بينهم متظاهرون، وأفراد من قوات الأمن، مشيراً إلى إضرام النيران في بعض الشركات، موضحاً لرويترز: لم نكن مستعدين لهذا.. من جهتها، قالت الشرطة الإثيوبية، وطبيب، إن ما لا يقل 80 شخصاً أصيبوا، في الانفجارات، والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة أديس أبابا، ومنطقة أوروميا المحيطة بها، الثلاثاء.

وتسلط القلاقل الضوء على الانقسامات المتنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء آبي أحمد، وسط أبناء عرق الأورومو، حيث يزداد تحدي النشطاء العرقيين للحكومة بعد أن كانوا حلفاء لها، وفي كلمة نقلها التلفزيون، الثلاثاء، وصف آبي قتل المغني هاشالو هونديسا، بأنه «عمل شرير»، قائلاً: إنها فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل، والخارج، لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها.

وذكرت الشرطة أن هاشالو قُتل بالرصاص، الاثنين، وقال مفوض شرطة مدينة أديس، أبابا جيتو أرجاو، لوسائل الإعلام الرسمية، إن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه فيهم، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، وأشارت الشرطة إلى أنه جرى التخطيط للقتل جيداً على ما يبدو.

من جهته، قال مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا، إنديشو تاسيو، إن ثلاثة انفجارات هزت المدينة، وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون، الثلاثاء: قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة، علاوة على مدنيين أبرياء، مضيفاً: ضابط شرطة قُتل أيضاً في العاصمة خلال مواجهة مع الحرس الشخصي لقطب الإعلام والمعارض لآبي أحمد، جوهر محمد، وكان العشرات قد لقوا حتفهم عندما اشتبك أنصار جوهر مع الشرطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وينتمي كل من رئيس الوزراء، وجوهر، والمغني القتيل، إلى عرق الأورومو، وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، واشتكت طويلاً من تهميشها، إلى أن عُين آبي رئيساً للوزراء عام 2018، وأشار مفوض الشرطة الاتحادية، إنديشو إلى أنه جرى اعتقال جوهر وزعيم حزب سياسي معارض ينتمي للأورومو، و33 شخصاً آخرين، وأضاف أن الشرطة صادرت أسلحة وأجهزة لاسلكي من حرس جوهر، وأصبح جوهر منتقداً قوياً لآبي بعد أن كان من أقوى أنصاره، من جانبه علق جوهر على مقتل المغني عبر صفحته على «فيسبوك»، الثلاثاء، قائلاً: إنهم لم يقتلوا هاشالو فحسب، لكنهم أطلقوا الرصاص على قلب أمة الأورومو مرة أخرى، يمكنكم قتلنا جميعاً.. لكنكم لن توقفونا، أبداً.

وقال مسؤول طبي يُدعى ميكونين فيسا لرويترز، إن المستشفى الرئيسي في بلدة أداما استقبل نحو 80 مصاباً معظمهم أصيبوا بطلقات نارية، لكن بعضهم تعرض للضرب، أو الطعن، مشيراً إلى أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في الطريق إلى المستشفى، أو بعد الوصول إليه.