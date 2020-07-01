رئيس وزراء الأردن: شبابنا قادرون على قيادة مؤسسات البلد

وقال الرزاز "شبابنا وشاباتنا على قدر ثقة سيد البلاد بهم، وهم قادرون على قيادة مؤسسات هذا البلد العظيم الذي يثبت نفسه في كل الأزمات التي يمر بها"، وذلك بحسب وسائل إعلام أردنية.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، أنه يشعر بالفخر لوجود طلاب وطالبات قادرين على تبني قضايا وطنية عامة تهم الجسم الطلابي والتعليم العالي بشكل أساسي من خلال حوار عقلاني.
وأشار إلى أن التعليم العالي الإلكتروني يحتاج إلى تطوير وسيصبح هذا التعليم كما في العالم وما يتبعه من ترتيبات إدارية ولوجستية جزءا أساسيا من التعليم العالي في المستقبل المنظور.
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