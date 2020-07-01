دولة عربية تحظر أشكال التدخين كافة داخل الأماكن المغلقة

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وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أنها قررت "حظر التدخين بأشكاله كافة؛ سجائر، سجائر إلكترونية، أراجيل، داخل الأماكن المغلقة، بعدما تبين أن المدخنين والمدخنين السلبيين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد"، بجسب وكالة "سرايا" الإخبارية الأردينة.

وأشارت الوزارة في حيثيات قرارها إلى أنه جاء "استنادا لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 ودليل عمل تدابير السلامة والوقاية الصحية للمطاعم السياحية بكافة فئاتها الصادر عن وزارة السياحة والآثار".

ودعت الوزارة، "لفرض بيئة خالية من التدخين بكافة أشكاله في الأماكن المغلقة بنسبة 100%، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 52/53 من قانون الصحة العامة".