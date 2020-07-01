دولة عربية تحظر أشكال التدخين كافة داخل الأماكن المغلقة

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وأشارت الوزارة في حيثيات قرارها إلى أنه جاء "استنادا لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 ودليل عمل تدابير السلامة والوقاية الصحية للمطاعم السياحية بكافة فئاتها الصادر عن وزارة السياحة والآثار".
ودعت الوزارة، "لفرض بيئة خالية من التدخين بكافة أشكاله في الأماكن المغلقة بنسبة 100%، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 52/53 من قانون الصحة العامة".
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