الجامعة العربية: الأزمة السورية تمر بمرحلة حرجة ونتطلع لإجماع دولي لإنهائها

ولفت زكي في كلمته خلال مؤتمر بروكسل الرابع لدعم سوريا والمنطقة، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى أن الصراع العسكري لا يزال قائما في ظل تفاهمات لوقف إطلاق النار وصفها بـ"الهشة".

وحذر الأمين العام المساعد بالجامعة العربية من أن التنظيمات الإرهابية عادت لتنظيم صفوفها من جديد، ومن توقف العملية السياسية "رغم الجهود المبذولة لتحريكها.

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وأشار زكي إلى أن التقديرات الأممية توضح أن 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر ونحو 9 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأعرب زكي عن تطلع جامعة الدول العربية إلى إجماع الأرادة الدولية لإنهاء الأزمة السورية.

وأوضح زكي في كلمته أن جميع القرارات المتتالية للجامعة العربية جاءت لتؤكد على ثوابت الموقف العربي إزاء الأزمة السورية، والذي يلتزم بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ويرفض التدخلات والاعتداءات الخارجية وأية ترتيبات تعزز وجود قوات دول إقليمية داخل الأراضي السورية وتستهدف فرض تغييرات ديموغرافية أو ترسيخ واقع جديد".