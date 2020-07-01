توقيع اتفاقيات تضمن تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري حتى عام 2049

الجزائر - سبوتنيك. وأفاد البيان بأن "الجانبين وقعا ثلاث اتفاقيات غازية بهدف تسويق من طرف سوناطراك الغاز الطبيعي الذي سيتم إنتاجه في حقول أورهود 2 وسيف فاطمة 2 وزملت العربي والتي يبلغ إنتاجها السنوي ما يقارب 1.5 مليار قدم مكعب حتى عام 2049".

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ووقع المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي "مذكرة تفاهم لبدء المناقشات بهدف الاستثمار المشترك في استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد. كما تغطي مذكرة التفاهم دراسة فرص الاستكشاف والإنتاج في الخارج".

وبحسب بيان الشركة الجزائرية، فقد "تم التوقيع على ملحق لعقد بيع الغاز بين سوناطراك وإيني الذي يحدد الشروط التجارية للسنة الغازية 2020-2021".

وأكد الجانبان رغبتهما "في تطوير شراكتهما في مختلف قطاعات صناعة النفط والغاز وكذلك في مجال الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار، سيتم الشروع في إجراء الدراسات لإنجاز مشاريع محطات الطاقة الكهروضوئية جديدة".

واتفق حكار، وديسكالزي، خلال اجتماع ثنائي، على مناقشة التقدم المحرز في كل ميادين الشراكة بين المؤسستين، وتعزيز هذه العلاقة من خلال مشاريع جديدة في الجزائر وخارجها.