مصر... تأييد حكم إعدام قاتل الأنبا إبيفانيوس

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد للراهب فلتاؤس المقاري، لاشتراكه في الجريمة ذاتها، حسبما ذكر موقع "مبتدا".
وكانت محكمة جنايات دمنهور أصدرت، في شهر أبريل/نيسان 2019، حكمها بإعدام وائل سعد تواضروس والراهب فلتاؤس المقاري، بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، في أغسطس/آب 2018، المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب سابقًا باسم أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون.
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