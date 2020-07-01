صحيفة تبشر نساء دولة خليجية بـ"يوم تاريخي" منتظر بعد 6 أيام فقط

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الكويت تعيش أيام تاريخية، بعد تأكيد مصادر إعلان قبول أول قاضية امرأة في تاريخ البلاد.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أنه تم ترشيح عدد كبير من النساء من قبل النيابة العامة الكويتية، الذي شمل 54 رئيس وكيل نيابة للانضمام إلى الجسم القضائي كقضاة في المحكمة الكلية.

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ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر بأن مجلس القضاء الكويتي، تلقى الكشوف، وسيعتمدها بصورة رسمية خلال اجتماعه المقبل.

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ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الكويتي يوم الثلاثاء المقبل 7 يوليو/ تموز.

وستخضع جميع الأسماء التي ستأتي في الكشف بما فيها النساء، لدورة في معهد القضاء لنحو شهرين، قبل انخراطها في العمل في المحكمة الكلية.

وأوضح المصدر أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اعتمد في الكشف نحو 54 رئيس ووكيل نيابة تم ترشيحهم لتولي مناصب قضائية بينهم 8 سيدات ليكن أول 8 قاضيات في تاريخ الكويت.

وجاءت أسماء المرشحات الكويتيات لمنصب القضاة كالتالي "فاطمة عبدالمنعم عطية، وفاطمة فيصل الكندري، وفاطمة يعقوب الفرحان، وسنابل بدر الحوطي، وبشاير عبدالجليل علي، وبشاير صالح الرقدان، ورؤى عصام الطبطبائي، ولولوة إبراهيم الغانم".