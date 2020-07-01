المريمي: اليونان تؤكد شرعية البرلمان الليبي ودور الجيش الوطني في التصدي للتوغل التركي

بنغازي - سبوتنيك. قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء "اعترف وزير الخارجية اليوناني بشرعية مجلس النواب، وبدور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتصدي للتوغل التركي".
وأضاف "اللقاء بين عقيلة صالح ووزير الخارجية اليوناني تطرق إلى الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق ولكن التركيز كان على سبل حل الأزمة الحالية".
وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد ندد بما وصفه بأنه "سلوك عدواني لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط"، وذلك خلال محادثات في القدس مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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تطورات الأزمة في ليبيا عقب مؤتمر برلين
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