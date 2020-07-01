وأكد البيان على رفض الدول الضامنة لعمليات الاستيلاء غير المشروع على عائدات النفط السوري وتحويلها، والتي يجب أن تكون من ممتلكات سوريا.
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وتحدث قادة روسيا وإيران وتركيا، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو. وأشار الرئيس الروسي إلى أنه على الرغم من حاجة الشعب السوري للمساعدة والدعوة الأخيرة من الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في سياق الوباء، اتخذت كل من واشنطن وبروكسل قرارات بتمديد القيود المفروضة على دمشق.
وقال بوتين: "بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات جديدة، والغرض منها بطبيعة الحال هو الرغبة في خنق اقتصادي للجمهورية العربية السورية. لذلك، من المهم الآن التفكير في كيفية ترتيب توفير المساعدة الإنسانية ودعم الشعب السوري".
كما أكد البيان الثلاثي على وحدة الأراضي السورية وضرورة بذل الجهود في مكافحة مبادرات الحكم الذاتي ومواجهة "الانفصاليين".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وتركيا وإيران تعتبر الهجمات الإسرائيلية على سوريا مزعزعة للاستقرار وتؤدي إلى زيادة التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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