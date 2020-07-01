وزير إسرائيلي: تأجيل "الضم" بسبب عدم التفاهم مع البيت الأبيض

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

عزا وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أوكينيس، عدم الشروع بعملية "ضم" أراض في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، إلى عدم وجود اتفاق مع الإدارة الأمريكية.

وتوقع أوكينيس، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن تبدأ عملية الضم، في وقت لاحق من شهر يوليو/تموز الجاري.

وكان نتنياهو قد أعلن في الأسابيع الماضية أن حكومته ستشرع بضم غور الأردن والمستوطنات الكبرى بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز الذي يصادف اليوم الأربعاء، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

وقال أوكينيس في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "بالنسبة لي فإن العملية كان من الممكن ان تبدأ اليوم، ولكن لا يوجد اتفاق كامل مع الحكومة الأمريكية".

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وأضاف " لا يمكن تجاهل التنسيق مع الإدارة الأمريكية".

وكان وفد أمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي آفي بركوفيتش، قد أجرى خلال اليومين الماضيين محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وغادر اليوم الأربعاء، دون الإعلان عن نتائج الزيارة.

وفي إشارة إلى عدم التوصل لاتفاق، قال نتنياهو الثلاثاء "تحدثت مع آفي بركوفيتش ومع السفير (الأمريكي في إسرائيل ديفيد) فريدمان وأفراد وفدهم عن مسألة السيادة (الضم)، التي تعمل على بسطها هذه الأيام، والتي سنواصل العمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة".

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