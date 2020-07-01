عزا وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أوكينيس، عدم الشروع بعملية "ضم" أراض في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، إلى عدم وجود اتفاق مع الإدارة الأمريكية.
وتوقع أوكينيس، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن تبدأ عملية الضم، في وقت لاحق من شهر يوليو/تموز الجاري.
وكان نتنياهو قد أعلن في الأسابيع الماضية أن حكومته ستشرع بضم غور الأردن والمستوطنات الكبرى بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز الذي يصادف اليوم الأربعاء، لكنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.
وقال أوكينيس في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "بالنسبة لي فإن العملية كان من الممكن ان تبدأ اليوم، ولكن لا يوجد اتفاق كامل مع الحكومة الأمريكية".
وأضاف " لا يمكن تجاهل التنسيق مع الإدارة الأمريكية".
وكان وفد أمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي آفي بركوفيتش، قد أجرى خلال اليومين الماضيين محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وغادر اليوم الأربعاء، دون الإعلان عن نتائج الزيارة.
وفي إشارة إلى عدم التوصل لاتفاق، قال نتنياهو الثلاثاء "تحدثت مع آفي بركوفيتش ومع السفير (الأمريكي في إسرائيل ديفيد) فريدمان وأفراد وفدهم عن مسألة السيادة (الضم)، التي تعمل على بسطها هذه الأيام، والتي سنواصل العمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي: تأجيل "الضم" بسبب عدم التفاهم مع البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.